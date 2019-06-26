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Виктор Медведчук поддержал заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о возобновлении отношений Украины и России. Об этом пишет итальянское агентство Agenzia Nova.

«Украина и Россия в конечном итоге возобновят свои регулярные отчеты. Об этом заявил лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, который в своем профиле в Twitter поделился словами российского президента Владимира Путина во время недавней сессии «Прямой линии» с населением», — пишет Agenzia Nova.

«Путин сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: «Два братских народа не могут жить во вражде», — написал Медведчук. «Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю», — добавил украинский политик в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, в ходе прямой линии Владимир Путин сделал ряд заявлений по Украине. В частности, он заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от позиции украинской политической элиты.

По его словам, восстановление отношений между Россией и Украиной является «неизбежным». «Мы неизбежно восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа, это произойдет, как бы ни складывались наши отношения с политическими элитами», — заявил Путин.
ForUm

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