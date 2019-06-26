Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко с председателем политсовета Виктором Медведчуком сделали «удивительный прорыв в сфере логистики и транспорта, потому что мы потеряли не только рынок России, но и рынки Казахстана и Узбекистана». Об этом в эфире телеканала 112 Украина сказал экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко.

«Бойко с Медведчуком, это по моей кафедре логистики и транспорта, – удивительный прорыв, потому что мы потеряли не только рынок России, мы потеряли мощные рынки Казахстана и Узбекистана, которые мощно развиваются. Это короткая дорога на Азербайджан и на Ближний Восток, Иран, который развивается несмотря на санкции США. Это Ирак, это Курдистан, это все, понимаете?» - сказал он.

Он также добавил, что Россия открыла по многим позициям импорт на установление экономических связей для остатков мощной индустрии промышленности Украины.

«Патриотизм – это не вера обнищавших людей, это деньги, понимаете? Я могу вам сказать одну вещь: то, что сделано, это своего рода победа и подвиг ради Украины. Я вам объясню. Благодаря России при мне, министре, мы были мостом между Западом и Востоком, при мне был оборот 5,5 млрд без трубы, еще 3 давала труба. Сейчас при гиперлупе Омеляна 130 миллионов. Это не халатность, это заведомое преступление против народа Украины. Но транзит открывается, это даст сверхприбыли, это двинет нашу промышленность и транспорт. Так вот Россия открыла по многим позициям импорт на установление восстановления экономических связей для остатков мощной украинской индустрии нашей промышленности», - добавил он.

Отметим, 24 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин внес изменения в нормы указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года и от 22 октября 2018 года. В частности, в документе прописано разрешение на транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров из Украины.

Напомним, на встрече, которую Юрий Бойко и Виктор Медведчук провели в Москве, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» готов проводить переговоры относительно заключения нового контракта на поставки российского газа напрямую на украинский рынок.