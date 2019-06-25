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Решение руководства РФ об отмене санкций в отношении транзита украинских грузов, принятое по итогам переговоров с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко свидетельствует о готовности идти по пути налаживания межгосударственных экономических отношений с Украиной. Об этом заявил Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

24 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин внес изменения в нормы указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года и от 22 октября 2018 года. В документе прописано разрешение на транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров из Украины.

«Вопрос отмены этих санкций был предметом обсуждения во время нашей с Юрием Бойко встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, проходившей 22 марта 2019 года в Москве. Кроме снижения цены на газ и создания газотранспортного консорциума, обсуждались также вопросы восстановления взаимовыгодных экономических отношений, в том числе транзита украинских грузов через территорию РФ», — сообщил политик.

По его словам, такое решение руководства Российской Федерации свидетельствует о готовности идти по пути налаживания межгосударственных экономических отношений Украины и России.

«Уверен, что именно прямые переговоры между руководством Украины и Российской Федерации, необходимость которых отстаивает «Оппозиционная платформа — За жизнь» и необходимость которых поддерживают, согласно результатам социологических исследований, 75% украинцев, позволят решить и другие важные вопросы в отношениях наших стран и защитить национальные интересы Украины», — заявил Медведчук.

Он добавил, что результатом восстановления транзита станет активизация международных автомобильных и железнодорожных перевозок из Украины, развитие грузовых перевозок в третьи страны, общая активизация производства и создание тысяч рабочих мест внутри страны.
ForUm

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