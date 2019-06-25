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«Говоря биржевым языком, курсы политических акций развиваются разнонаправленно. Зеленский и Порошенко падают, Бойко-Медведчук-Рабинович и Вакарчук растут, Тимошенко топчется на месте», - политтехнолог Сергей Лозовский в блоге анализирует результаты социологического опроса компании «Социс».

Лозовский пишет, что рейтинги «Слуги народа» снижаются, потому что президент Зеленский, повторяющий речи Порошенко и выступающий за продажу украинской земли - это «холодный душ» для украинцев, которые голосовали за другую политику.

«По всем горящим вопросам политической повестки – война на Донбассе, 9 мая, судьба политзаключенных, Минские соглашения – Зеленский ведет себя как «безалкогольная» версия Порошенко. Поэтому избиратели испытывают неминуемое разочарование – вот откуда снижение поддержки «Слуги народа» и перетекание голосов к другим политическим силам», - поясняет политтехнолог.

Поэтому, поясняет Лозовский, адекватники Запада и Центра и оппозиционные избиратели Юго-Востока переориентируются на «Оппозиционную платформу – За жизнь», которая вырвалась на второе место, отодвинув партию Порошенко.

По словам политтехнолога, «секрет успеха заключается в том, что Медведчук и компания дают четкий ответ на два главных запроса украинцев – как остановить войну на Донбассе и как выжить при таких грабительских тарифах на коммуналку».

Лозовский поясняет, что для избирателей Юго-Востока наиболее востребован мирный план Медведчука для Донбасса, предлагающий прямые переговоры между Киевом, Донбассом и Москвой, а также механизм по выполнению Минских соглашений.

«А в Центр и на Запад партия Медведчука заходит как грамотные государственные менеджеры, которые предлагают механизм, как снизить коммунальные тарифы, и уже договорились с «Газпромом» о скидке в 25 % на российский газ», - расшифровывает политтехнолог.

Поэтому, пишет Лозовский, за несколько недель Медведчук и его соратники увеличили свой рейтинг до 12, 4 %

«Поэтому Медведчук и компания серьезно нарастили свою поддержку – с 9,2 % в начале июня до 12, 4 % в середине месяца», - резюмировал политтехнолог Сергей Лозовский.
ForUm

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