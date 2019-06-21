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Скандальный украинский журналист Вахтанг Кипиани призвал организовать провокацию против оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом пишет польский сайт Dzisiaj.

В частности, Кипиани в своем Facebook выразил сожаление, что украинские полицейские не хотят подбросить наркотики или патроны Медведчуку. Так Кипиани прокомментировал скандал в России, когда коррумпированные полицейские подкинули наркотик мефедрон журналисту-расследователю Ивану Голунову и на этом основании попытались посадить его в тюрьму. «У нас сотни тысяч людей в погонах… десятки антикоррупционных и правоохранительных органов, а пакетика с белым синтетическим веществом или патронов подкинуть некому», — написал Кипиани в Facebook.

«Вахтанг Кипиани — проамериканский журналист, заработавший себе скандальную репутацию. В начале 2000-х годов Кипиани обвинил главу Администрации президента Виктора Медведчука во вмешательстве в работу СМИ с помощью так называемых «темников». Кипиани с помощью термина «темник» назвал перечень тем, которые АП рекомендовала СМИ освещать или, наоборот, игнорировать», — пишет Dzisiaj. В материале сообщается, что сегодня Виктор Медведчук возглавляет политсовет партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая является второй по популярности политической силой в Украине.

«Но теперь, после призыва Кипиани подбросить наркотики или боеприпасы оппозиционному политику, возникает подозрение, что скандальный журналист в начале 2000-х просто оклеветал Медведчука. А обвинения в распространении «темников» были «черным пиаром», который заказали работодатели Кипиани», — пишет сайт.

«Учитывая его страсть к «подбрасыванию» патронов/белого порошка неизвестного происхождения, вполне вероятно, что он тему «темников» тоже подбросил Медведчуку», — пишут в украинском сегменте Facebook.

«Получается, что участник «охоты на ведьм» в начале 2000-х сегодня требует организовать провокацию против оппозиционного политика, выступающего против иностранного вмешательства во внутреннюю жизнь Украины», — отмечает Dzisiaj.

 
ForUm

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