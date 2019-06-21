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В интервью ВВС председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в очередной раз высказал свою позицию о том, чей сегодня Крым. Его позиция однозначна: Крым — это территория Украины. Как и Донбасс.

Виктор Медведчук отметил, что эту позицию он никогда не менял и неоднократно озвучивал.

«Я считаю, что Крым — это территория Украины. Чего вы оживились? А что, я когда-то другое говорил?» — отметил политик и добавил, что свою позицию о полуострове он не раз озвучивал президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

«…Он знает мою позицию», — констатировал Медведчук.

По словам председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», несмотря на разные мнения в этом вопросе, каждый вправе отстаивать интересы своей страны.

«У каждого свое мнение. Он же глава государства. Он должен отстаивать интересы государства. Он их отстаивает. А я, как политик, как гражданин Украины, представляю украинские интересы, и поэтому я так считаю», — резюмировал Виктор Медведчук.
ForUm

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