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Немецкий сайт Länder-Analysen обнародовал свой очередной доклад по Украине. В нем, в частности, говорится о визите председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и основателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко в Санкт-Петербург, где они провели переговоры с главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером о прямых поставках в Украину российского газа.

«Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет своих главных кандидатов на досрочные парламентские выборы 21 июля. Среди них Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук — три видных представителя пророссийской позиции в украинской политике», — говорится в докладе.

Länder-Analysen напоминает, что 7 июня Юрий Бойко и Виктор Медведчук встречались в Санкт-Петербурге с Алексеем Миллером, главой российской газовой компании «Газпром». «Здесь Миллер рисует перспективу поставки Украине газа на 25% ниже рыночной стоимости. Миллер также призывает к двусторонним переговорам между Россией и Украиной без участия ЕС о продлении российско-украинского соглашения о транзите газа», — сообщается в публикации.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявил, что в интересах граждан Украины договориться с Российской Федерацией о прямых поставках, так как это позволит снизить стоимость газа для населения Украины.
ForUm

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