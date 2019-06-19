В новом парламенте партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» займется реализацией мирного Плана-концепции урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины. Эта политсила, являющаяся, по результатам соцопросов, одним из лидеров предвыборной гонки, будет настаивать на воплощении в жизнь обнародованной ранее и закрепленной в программе партии стратегии мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом в интервью BBC сообщил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мы идем в парламент, чтобы реализовать наш план и вынудить любую власть, включая Зеленского, действовать по этому плану для установления мира и прекращения боевых действий, — сказал он. — Этот план восприняли в Донецке, Луганске и Москве. Официально, публично. Я разговариваю с Пушилиным, Пасечником и с Москвой — руководством Российской Федерации — по этому плану. Они говорят: мы согласны, чтобы это была переговорная позиция, и за основу берется этот план…»

По словам политика, фундаментом плана-концепции являются Минские соглашения, его согласилась поддержать и российская сторона, соответственно, осталось лишь заручиться согласием Киева на его реализацию.

«Я этот план предлагал Порошенко. Он взял паузу, ничего не отвечал. Теперь этот план мы официально приняли на съезде, он утвержден в программе нашей партии», — рассказал Виктор Медведчук.

«Мы говорим: смотрите, власть, мы предлагаем мир, все согласны на эту тему разговаривать именно так, а президент Зеленский не хочет», — отметил политик.

Напомним, Виктор Медведчук представил мирный План-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины на съезде партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» 29 января 2019 года. Этот план полностью соответствует Минским соглашениям, резолюции Совета Безопасности ООН, а также действующей Конституции Украины. План предполагает обеспечение реальных гарантий безопасности для людей на неконтролируемых территориях и создание в составе Украины автономного региона Донбасс. Для реализации плана предлагаются переговоры в четырехугольнике Киев — Донецк — Луганск — Москва.