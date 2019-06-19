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Для того чтобы освободить украинских моряков, Украина должна вести переговоры с Россией. Об этом Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявил в интервью ВВС.

«Если надо освободить Сущенко, Сенцова, Карпюка, Клыха и многих других — Украина должна вести переговоры с Россией. Ни Минск, ни Донбасс никакого к этому отношения не имеют. Точно так же, как и в случае с 24 моряками», — уверен политик.

Он сообщил, что вел переговоры об освобождении украинских моряков, однако после того, как в Администрации президента Украины заявили, что Медведчук больше не участвует в минских переговорах, перестал это делать.

В то же время, по словам политика, переговорный процесс по морякам продолжается. «Но только не по обмену. Я не представляю интересы сегодняшней власти. Я могу просить руководство Российской Федерации кого-то освободить. Я прошу, а как у меня получится, поживем — увидим», — уточнил Медведчук.

Напомним, Виктор Медведчук занимается обменом удерживаемыми лицами с декабря 2014 года. При его участии были освобождены 485 человек, среди которых военные и гражданские лица, в том числе Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко.

 
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