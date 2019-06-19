Формула «Дюссельдорф+» — это преступление в отношении украинских граждан. Если ее отменить, стоимость газа для населения можно будет снизить на 25%. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире ток-шоу «Противостояние» на телеканале NEWSONE.

Он напомнил, что после первого визита в Россию 22 марта, где они с Юрием Бойко вели переговоры относительно прямых поставках российского газа и снижения стоимости газа для населения, в Украине последовала негативная реакция. «Коболев, Витренко и другие начали полемику по поводу того: «Вот Медведчук говорил о 240 долларах, а уже в Европе — 250 и 240. Какая скидка?» Да, Медведчук говорил о 240 долларах — приводил пример. Только нельзя вырывать из контекста. В декабре таможенная стоимость, по которой приобретался импортный газ из Европы якобы, а вообще он из России, он заходил на территорию Украины, никуда не выходил, его здесь брали, использовали, а по документам оформляли сделку с европейским оператором, стоил 317 долларов. Так вот, если отнять 25 — то мы должны были покупать не по 317, а по 240», — сообщил Медведчук.

Он также уточнил, что такое таможенная стоимость газа. «Это газ по импорту оформляется, не заходит. Он зашел из России. Это единственный импорт. И больше не выходит. Когда документы оформляются формулой «Дюссельдорф+», преступной формулой в отношении украинских граждан, тогда есть такая таможенная стоимость, где оформляется вся таможенная процедура. Так вот, в январе эта таможенная стоимость была 317 долларов, в феврале — 293 доллара, в марте — 265 долларов, в апреле — 234 доллара, по маю еще нет цены. Так вот, если бы в апреле мы брали бы российский газ, так как в марте мы договорились со скидкой 25%, то стоило бы 234 минус 25%. Что это у нас? Это у нас 160 долларов. А вы же заводите по 233. Более того, вы туда плюсуете формулу «Дюссельдорф+». То есть газ якобы пришел из Дюссельдорфа. Это не близкий свет — 1500 км. Транспортировка — 48 долларов туда же в эту цену. А это куда? Это туда, в карман бизнесу от власти, а людям на плечи. В виде жилищно-коммунальных тарифов и стоимости на газ. Вот с чем мы боремся и о чем договорились», — объяснил политик.

По его словам, цинизм власти заключается в другом — представитель Зеленского в Кабмине Герус заявил: «Бойко с Медведчуком договорились. Ну, и молодцы. У нас есть там около ста компаний, которые поставляют газ. Так вы тоже возьмите, создайте кампанию, привезите этот газ и торгуйте им здесь, в Украине».

«Вы вдумайтесь в цинизм этого предложения. А в чем оно заключается? Первое — это значит власть Зеленского признает сегодня, что формула «Дюссельдорф+» — это нормальная формула. Грабьте украинских граждан дальше. Но он пошел дальше. «Дюссельдорф+» и 25% через тире — это новая формула грабежа украинских граждан. Я это утверждаю. И эту формулу, в чем цинизм, предложили нам — людям, которые хотят уменьшить цену на газ для наших граждан. Они говорят: «Вы привезите, 25% вам дали скидку — значит вы заработаете на этом больше — на 25%, чем все остальные. Будете конкурентоспособными». Вот, что предлагает господин Герус. Но ведь главное еще другое. Что происходит? Газ, который поступает из России, остается в Украине. Его используют. По документам подписывают, что его купили на бирже «Дюссельдорф+» с учетом цены и транспортировки. Европейский оператор, который подписывает эти документы и продает нашим представителям бизнеса, офшорам этих представителей бизнеса в Украину, он же должен на этом что-то заработать. Правильно или нет? Значит, закладывается эта маржа, есть заработок плюс. Дальше. Эти бизнес-партнеры власти Порошенко, которые продолжают действовать, они при реализации НАК «Нафтогазу» или предприятиям в Украине закладывают еще маржу. Они ж бесплатно не будут работать. Вот уже две маржи мы имеем», — заявил Медведчук.

При этом он добавил, что если покупать газ напрямую у России, то его стоимость можно будет снизить на 25%.