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«Сигаретный король» Андрей Холодов, являющийся 22-м номером в списке партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», является «агентом» одиозного пророссийского политика Виктора Медведчука. Об этом сообщает From-UA со ссылкой на осведомленный источник.

«В списке Зеленского всплывает все больше и больше неоднозначных, мягко говоря, личностей. И, пожалуй, самый мутный тут персонаж – мафовик-сигаретчик Андрей Холодов. Который, при ближайшем рассмотрении, является тесно связанным с Виктором Медведчуком», – заявил источник.

По его данным, «внедрение» Холодова в списки Зеленского было тщательно спланировано.

«По сути, Холодов является агентом Медведчука в команде Зеленского. Таким образом опытный политик «раскладывает яйца по корзинам». Не удивлюсь, если в списке «Слуги народа» всплывут и другие его люди. Удивительно, как только Зеленский, обещавший новые лица, решился включить в список таких людей!» – заключил источник.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что включенный под 22-м номером в список партии Зеленского Андрей Холодов тесно связан с рынком столичных МАФов. В этой связи его даже называли «сигаретным королем».

«Он непубличный человек, в интернете о нем почти нет данных, кроме новости о ДТП с участием его бывшей жены Екатерины Шаховской, «отмазать» которую приезжал депутат-регионал. Причем, эту публикацию удалили сразу после партийного съезда «Слуги народа». Именно на жену Холодова зарегистрировано несколько предприятий с видами деятельности, связанными с содержанием МАФов», – писали СМИ.

Также сообщалось, что Холодов занимается контрабандой сигарет из непризнанных «ЛНР» и «ДНР».

 
ForUm

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