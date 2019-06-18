Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире ток-шоу «Противостояние» на телеканале NEWSONE рассказал, что говорит президент РФ Владимир Путин о новоизбранном президенте Украины Зеленском «за закрытой дверью».

В частности, Медведчук прокомментировал слова Путина, который назвал Зеленского хорошим актером и заявил, что для того, чтобы быть президентом, нужны другие качества. «Он действительно так сказал. При этом он сказал с уважением к господину Зеленскому. И сказал: действительно, в той жизни он был талантливым и профессионально подготовленным. В этой жизни, которую он избрал сам, и ему помогли избрать украинский народ, он должен быть другим. Он должен приобретать опыт», — напомнил Медведчук.

В то же время он отметил, что не согласен с Путиным в том, что со временем Зеленский приобретет опыт на посту президента. «Я говорю: «Я категорически против. Я гражданин Украины. Страна избрала президента. Но когда президентом приходит человек, который не имеет опыта профессионального в политической сфере, в вопросах государственного управления — более того, его команда такая же, — то я, как гражданин Украины, не хочу вместе со страной и с людьми быть объектом эксперимента. Этот объект будет касаться каждого из нас. Человек будет учиться, а мы будем ждать. И мы будем думать, когда он научится для того, чтобы профессионально управлять страной», — подчеркнул политик.

По его мнению, Зеленский должен набрать команду профессионалов, которые знают, что такое финансы, банковская деятельность, восстановление экономики, налоговая сфера, что собой представляют вопросы мира. «Он же с этим пришел. Это же его стратегическая цель. И поэтому, если он сам не знает, — что не самое страшное. Сам не умеет — что не самое страшное. Но может наладить управление людьми, которые в этом понимают. И которые в этом ему могут помочь. А если быть точным — помочь нашей стране, то это надо делать. Если этого не будет, то тогда мы все будем в очередном эксперименте.

То был эксперимент антироссийской истерии и пещерной русофобии имени господина Порошенко. А здесь будет другой эксперимент — по обучению, преодолению и приобретения тех или иных навыков», — заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Кроме того, он отметил, что Путин с уважением относится к Зеленскому как президенту, за которого проголосовало 73% населения.

Также Медведчук добавил, что поддерживает заявление Путина о восстановлении отношений между Украиной и Россией. «Господин Путин дал интервью телевизионной международной компании «Мир»… Он сказал: мы обязательно восстановим отношения. Это будет в обязательном порядке. Отношения между Украиной и Россией. Он сказал о том, кто этому вредил долгое время. Но он при этом сказал, что два братских народа, причем он начал с фразы интересной: что не могут две части одного народа. Нет, говорит, не так. Это прямая речь. Два братских народа не могут жить во вражде. Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю», — заключил Виктор Медведчук.