Ведущее пакистанское издание Urdu Point опубликовало материал об урегулировании конфликта на Донбассе. В частности, в статье говорится, что в Кремле сожалеют о том, что Виктора Медведчука исключили из переговорного процесса по Донбассу.

«Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил в конце мая, что председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией. В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о выходе Медведчука из переговорного процесса на Донбассе, поскольку неясно, с кем теперь контактировать по этому вопросу», — говорится в публикации.

По словам Пескова, за время работы Медведчук зарекомендовал себя как эффективный переговорщик. «Можно выразить сожаление, потому что он все-таки неоднократно показывал и доказывал свою эффективность на том поприще, на котором был задействован. Он имел контакты и в Киеве, и в Москве, использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области», — подчеркнул Песков.

Напомним, сам Медведчук заявил, что не видит смысла представлять интересы команды президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Россией. «Господин Зеленский выступает против особого статуса для Донбасса, он против амнистии для граждан Украины (подчеркиваю — граждан Украины), которые живут на неподконтрольных территориях. Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения», — заявил Медведчук.