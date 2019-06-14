также в разделеПолитика
Болтон: Избрание Зеленского создает новую возможность для достижения мира 25
АП: В стране не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде 38
«Два премьера – многовато»: МИД объяснил сообщение по Молдове 32
Вятрович идет в Раду в составе партии Порошенко 26
Источник: Команда Зеленского пополнилась человеком одиозного Столара 25
Зеленский едет с визитом во Францию и Германию 33
Представитель Украины встретился с двумя молдавскими премьерами 22
Школьная арифметика: Климкин рассчитал год вступления Украины в ЕС 41
СМИ: КСУ не примет решение по роспуску Рады до 20 июня 41
Суд перенес рассмотрение апелляций на приговор Януковичу 17
Посол рассказал, когда состоится встреча Зеленского с Трампом 26
Зеленский будет «обращаться» к чиновникам, тормозящим реформы 32
Путин считает, что отношения Украины и РФ будут восстановлены 27
Медведчук: Указ Зеленского о роспуске парламента неконституционный, но Рада заслужила, чтобы ее разогнали. Дважды 28
Путин надеется, что Зеленский быстро адаптируется к роли Президента 22
Марионетка экс-регионала Атрошенко Татьяна Бойко пытается попасть в списки «Слуги народа» 83
«Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от ЗЕленского отказаться от коррупционной схемы «ДюЗЕльдорф+» 128
Луценко считает незаконным представление на свое увольнение 394

Ведущее пакистанское издание Urdu Point опубликовало материал об урегулировании конфликта на Донбассе. В частности, в статье говорится, что в Кремле сожалеют о том, что Виктора Медведчука исключили из переговорного процесса по Донбассу.

«Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил в конце мая, что председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией. В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о выходе Медведчука из переговорного процесса на Донбассе, поскольку неясно, с кем теперь контактировать по этому вопросу», — говорится в публикации.

По словам Пескова, за время работы Медведчук зарекомендовал себя как эффективный переговорщик. «Можно выразить сожаление, потому что он все-таки неоднократно показывал и доказывал свою эффективность на том поприще, на котором был задействован. Он имел контакты и в Киеве, и в Москве, использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области», — подчеркнул Песков.

Напомним, сам Медведчук заявил, что не видит смысла представлять интересы команды президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Россией. «Господин Зеленский выступает против особого статуса для Донбасса, он против амнистии для граждан Украины (подчеркиваю — граждан Украины), которые живут на неподконтрольных территориях. Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения», — заявил Медведчук.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги