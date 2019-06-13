Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента неконституционный, но Рада заслужила, чтобы ее разогнали. Дважды. Об этом в эфире программы «Пульс» на телеканале 112 Украина сказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

«Однозначно я думаю, что сегодня ничего нельзя ожидать (от решения КСУ, - ред.), потому что в любом случае, даже если будет решение какое-то, каким бы оно ни было, его надо подготовить письменно. Я думаю, что для этого надо день-два. Но, если говорить по сути данной проблемы и по поводу того, что будет предпринято Конституционным судом, я бы хотел сказать, что, наверное, «звездный час для Конституционного суда» - это слишком громко в этой ситуации, но это действительно важно. Важно в том плане, что вопрос заключается в том, или это будет решение юридическое, в соответствии с Конституцией, или это будет просто политическое решение с учетом духа времени, последствий президентских выборов, преддверия парламентских выборов и других вопросов, которые составляют сегодня, по всей видимости, и со всей уверенностью я могу об этом говорить, политический кризис в стране.

И, исходя из этого, я уже говорил и остаюсь при своем мнении, что господин Зеленский, подписывая указ о роспуске парламента, нарушил Коституцию, и этот указ является неконституционным. Однако несмотря на это, я могу утверждать так же то, что так, как ведет себя эта Верховная Рада, и так, как она вела эти годы,.. и тот уровень доверия у людей, который имеет место по отношению к Верховной Раде, безусловно, заслуживает для того, чтобы эту Верховную Раду распустили или, как я говорю, разогнали», - отметил он.