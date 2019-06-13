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Экс-регионал, мэр Чернигова Владислав Атрошенко пытается провести в парламент по спискам партии «Слуга народа» свою ставленницу Татьяну Бойко.

Об этом пишет «Багнет» со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, изначально Атрошенко планировал отправить на выборы своего близкого соратника и заместителя Александра Ломаку, однако из-за его скандальной репутации отказался от этой идеи.

Как пишет блогер Игорь Стах, выбор Атрошенко пал на куму Ломако Татьяну Бойко, о которой мало что известно широкой общественности.

«Конечно, Ломаку в команду Зеленского не возьмут. Его политическая биография, как и биография патрона, более похожа на биографию проститутки. А вот если бы такого же, как Ломако, но внешне с чистой биографией… И такого человека нашли», - пишет Стах.

Как отмечает блогер, сейчас Атрошенко с Ломако всеми правдами и неправдами пытаются продвинуть Татьяну Бойко на 205 округ от «Слуги народа».

О Татьяне Бойко известно, что она работает в команде главы Минздрава Ульяны Супрун, которая «прославилась» среди украинцев своей скандальной медицинской реформой.

А Атрошенко – личность практически легендарная. Будучи нардепом от Партии регионов он голосовал за диктаторские законы Януковича. А еще раньше своему ныне беглому патрону он подарил известный всем в Украине Золотой батон.
ForUm

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