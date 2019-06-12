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Андрей Герус из команды Знленского предложил Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, которая бы закупала российский газ у Газпрома и продавала бы его Украине.

Комментируя данный факт на своей странице в ФБ политолог Кость Бондаренко отмечает, что таким образом предпринимается попытка восстановить «Росукэнерго» образца 2006 года, в котором вместо Дмитрия Фирташа будет представлен Виктор Медведчук. Ведь не случайно появилась информация, что Фирташ в начале июля экстрадируют в США. «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить, как говорил Шиллер», – считает эксперт. 

Напомним, что Бойко и Медведчук ездили в Россию якобы договариваться о ценах на газ. Но они не являются субъектами переговорного процесса.

Андрей Герус, человек из команды Президента, в эфире 112 канала, выступил с инициативой, согласно которой Медведчук и Бойко должны создать частную компанию, которая и будет закупать газ у «Газпрома» в интересах Украины. Однако, такая компания уже существовала с 2006 года и называлась «РосУкрЭнерго». И Бойко был ее акционером. Сейчас предлагается воссоздать РУЭ, но без Фирташа и Ко. 
ForUm

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