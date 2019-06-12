Власть, кажется, забыла, что на неконтролируемой части Донбасса живут наши люди, граждане Украины. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук в эфире главного политического ток-шоу Украины «Пульс» на телеканале 112 Украина.

«Мы же возвращаем территории. Но только через сознание людей, через гарантии безопасности этим людям – не разговорами вообще, а конкретными действиями. Поэтому здесь и возникает вопрос. Когда кто-то говорит: нет, мы не готовы на условиях капитуляции устанавливать мир. А кто предлагал? А где эти условия капитуляции? А вы не забыли, что на неконтролируемой части Донбасса живут наши люди, граждане Украины? Наши люди, и к ним надо относиться как к гражданам Украины», – сказал он.

При этом политик подчеркнул, что если к ним относиться по-другому, то тогда не надо заявлять, что «мы хотим мира».

«А если мы относимся по-другому, то тогда не надо говорить сладкие речи про мир, не надо артистично акцентировать внимание и делать ударение на том, что мы хотим мира, ради мира мы готовы на все. Не готовы! Автор этих слов, которого я цитировал, могу утверждать, не готов к миру и не готов прекращать боевые действия. Это моя твердая уверенность на сегодняшний день», – отметил Медведчук.