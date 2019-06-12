Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук считает, что «Партия мэров» поступает нечестно по отношению к избирателям. Об этом он заявил в эфире главного политического ток-шоу Украины «Пульс» на телеканале 112 Украина.

Политик отметил, что на выборы идут с целью получения доверия, власти и чтобы потом использовать это доверие в интересах людей.

«А «Партия мэров» идет за властью? А вы разве не слышали заявления господина Кернеса и господина Труханова? Это ведь уважаемые люди. Я знаю, что многие граждане, жители Одессы и Харькова, поддерживают этих людей. И они пользуются, я уверен, заслуженным авторитетом. А эти люди заявляют в интервью своих публичных накануне выборов: мы в Верховную Раду не пойдем, не переживайте, мы мэрами как были, так и останемся. Это, кстати, не только они. Остальные мэры тоже. Это разве не цинизм? Обман избирателей. Люди, которые не идут в парламент, но включены в список, и потом под своим крылом проводят кого-то?» – сказал Медведчук.

Политик добавил, что они свой авторитет пытаются внедрить для того, чтобы получили доверие другие. «А эти другие не могут сами получить этого доверия? А если они его не могут получить, то, может, они не заслуживают этого доверия? Почему же они используют мэров, а мэры почему используют себя? В данной ситуации, говоря о том, что они ратуют за выборы в Верховную Раду, а сами туда не собираются: "мы сложим полномочия, мы останемся мэрами, мы в следующем году пойдем на выборы мэра Одессы, Ужгорода, Харькова». Это что? Это называется, вы знаете, циничной технологией избирательного процесса. Значит, заведомо эти люди, мэры (в данном случае), уважаемые люди .... своими гражданами... они обманывают, цинично обманывают людей. Это что, объединение? Это не объединение, это позор для страны, для политиков, которые подобные методы используют ради одного: любой ценой получить доверие и голоса. А там дальше – кто-то уйдет, кто-то пройдет, кто-то не пойдет. Голосовать будут за одних, а в парламент идут другие. Мы с этим категорически не согласны. Поэтому мы посчитали необходимым не объединяться, несмотря на их предложения, ни с одними, ни с другими. И считаем, что поступили правильно, честно перед людьми», – отметил Медведчук.

Ранее он заявлял, что бизнес с помощью «Партии мэров» хочет провести в парламент бизнесменов.

Напомним, 6 июня состоялся Всеукраинский объединительный съезд «Оппозиционной платформы -За жизнь». Присутствующие выразили поддержку важным идеологическим моментам, с которыми партия идет на внеочередные парламентские выборы и будет отстаивать в парламенте. Кроме того, на съезде утвердили партийный список, с которым «Оппозиционная платформа - За жизнь» пойдет на внеочередные выборы в Раду.