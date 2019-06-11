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Ряд испаноязычных СМИ мира опубликовали материал агентства ЭФЭ о сносе националистами памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове, где, в частности, говорилось о реакции В. Медведчука на это. 

«Этот акт подвергся критике со стороны пророссийского политика Виктора Медведчука, известного своей тесной дружбой с президентом России Владимиром Путиным, который осудил «безнаказанность», которой пользуются националисты», — говорится в публикации.

Данный текст вышел в барселонской La Vanguardia, Diario Vasco (Бильбао), La Conexion USA (сайт испаноязычной общины штата Северная Каролина, США), Aguas Digital (Мексика), Zona Cero (Колумбия), Eldiario, Diariotecnologia, Informe21.

Напомним, 2 июня в Харькове активисты «Национального корпуса» снесли бюст маршалу Георгию Жукову. Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь, прокомментировал уничтожение памятника, заявив, что национал-радикалы остаются в Украине безнаказанными.

«Уничтожение памятника Жукову в Харькове направлено против общей для украинцев и русских истории, памяти и Великой Победы. Как и при Порошенко, национал-радикалы безнаказанны, а интересы жителей Юго-Востока приносятся властью в жертву террору и вандализму националистов», — написал Медведчук в Twitter.
ForUm

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