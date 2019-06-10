В Администрации Президента Владимира Зеленского не понимают, чем руководствовался генеральный прокурор Юрий Луценко, когда зарегистрировал 3 уголовных дела после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом 10 июня на брифинге заявила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель, сообщает «Украинская правда».

«Вопрос уголовных дел, возбужденных Луценко, конечно должен быть ко второму президенту Украины, однако наша позиция такова, что мы не понимаем, какими основаниями руководствовался генеральный прокурор, когда открывал эти дела», - сказала пресс-секретарь Зеленского.

По ее словам, на прошлой неделе глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма объяснил подробно все вопросы относительно своих слов об «экономической блокаде на Донбассе» и «обстрелах в ответ».

«Нас удивляет, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинский гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессора, встречались там с представителями страны-агрессора, а также крупнейшей государственной компанией и нет абсолютно никаких правовых решений по этому поводу», - пояснила Мендель.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на следующем заседании обсудит предложение главы украинской делегации Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

По словам Кучмы, никакой блокады не существует, а вопрос о снятии временного ограничения на перемещение грузов и товаров поднимается на заседаниях в Минске постоянно.

Пятый президент Петр Порошенко потребовал от Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины.

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель заявила, что Кучма никогда не утверждал, что украинским военным нельзя будет открывать ответный огонь во время действия «режима тишины».

Генеральный прокурор Юрий Луценко после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с террористическими организациями зарегистрировал три уголовных производства – о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины и по факту государственной измены.