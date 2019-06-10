Власть Зеленского использует методы Порошенко для уголовного преследования Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В частности, Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины, говоря о председателе Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Викторе Медведчуке и основателе этой партии Юрии Бойко, заявила, что они «ездили уже дважды в страну-агрессор, встречались там с представителями страны-агрессора, а также самой большой государственной компанией, и нет никаких абсолютно правовых решений по этому поводу».

«Призывы привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционной партии, пользующейся большой поддержкой граждан, в канун выборов свидетельствуют о том, что новая власть ничем не отличается от преступного режима Порошенко и использует те же самые грязные методы давления на правоохранительные органы с целью обеспечить выполнение своего политического заказа», — говорится в заявлении.

В партии отметили, что новой властью президента Зеленского возобновлены политические репрессии после успешных переговоров, которые провели Виктор Медведчук и Юрий Бойко о снижении цены на газ для украинцев на 25%. Более того, заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь», власть как во времена Порошенко, так и во времена Зеленского предпочитает практике прямых переговоров давление и угрозы — она выдвигает юридически ничтожные обвинения и штампует уголовные дела.

«Представители нашей партии, действуя в полном соответствии с Конституцией Украины и законами, будут и дальше вести прямые переговоры с руководством Российской Федерации о восстановлении экономических отношений и повышении уровня благосостояния украинских граждан, а также с руководством ОРДО и ОРЛО ради установления мира и освобождения удерживаемых лиц», — говорится в заявлении «Оппозиционной платформы — За жизнь».