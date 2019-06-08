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Новый состав Верховной Рады обещает быть самым коррумпированным за всю историю. Так, свою кандидатуру в народные депутаты выдвигает Кирилл Москаленко, который уже был пойман на не одном коррупционном скандале в родном Кропивницком.

Будучи владельцем нескольких предприятий, ООО «КБК» и «Интерресурсы», а также сыном местного чиновника, Москаленко привык зарабатывать на фиктивных тендерах в традиционной для муниципальных коррупционеров сферах - реконструкция больниц и храмов.

Так, на сайте проекта «Честно» опубликовано расследование коррупционного сговора, во время которой почти 4,5 миллиона гривен из государственного бюджета были перечислены на строительные работы Свято-Крестовоздвиженской церкви Кириллу Москаленко. Интересно, что в тендере конкурировали между собой сразу две компании отца и сына Москаленко - «КБК» и «Интерресурсы».

Тогда Центр противодействия коррупции с помощью нардепа Леси Оробец передал изложенные факты в контролирующие органы. Первый заместитель министра МЭРТ Максюта только взял факты к сведению, а первый заместитель председателя ДФИУ Костюшко и начальник регионального управления ДФИУ Солтисюк отчитались о том, что проверки нарушений не обнаружили.

Другой громкий случай с усвоением госсредств Кириллом Москаленко связан с ремонтом детской больницы, на который Управление капитального строительства Кропивницкого областной администрации выделило более 35 млн гривен. При этом СМИ тогда отчитывались о возможном нецелевом использовании средств.

Сейчас падок к государственным деньгам Кирилл Москаленко решил побороться за депутатский мандат - вероятно, чтобы иметь доступ к новым госзаказов.
ForUm

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