Очевидно, что Путин и Медведчук согласовывают свою публичную позицию, пишет в Facebook политолог Петр Олещук. Так политолог прокомментировал новость о переговорах Виктора Медведчука и Юрия Бойко с главой «Газпрома» Алексеем Миллером на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

«Путин с Медведчуком опять «палятся». Наверное, считают друг друга самыми умными. Хотя очевидно, что они согласовывают свою публичную позицию», - написал политолог.

«Что видим на витрине? Медведчук и Бойко в Петербурге договариваются с Миллером о поставках и транзите газа после 1 января 2020-го и о скидке 25 %», - пишет он.

По словам Олещука, чтобы верно понимать ситуацию, стоит проанализировать последние события в информационном поле.

«6 июня кремлевский министр Лавров официально заявил, что у Путина пока что не планируют встречаться с Зеленским, потому что из Киева звучат «размытые сигналы», - напомнил политический эксперт.

Вместе с тем, утверждает Олещук, «есть ряд жизненно важных вопросов, которые нужно обсуждать. Мир на Донбассе, Минский процесс, возвращение украинских моряков, обмен пленными на Донбассе, экономические вопросы и т.д. К тому же, 1 января 2020 года нынешний контракт между «Нефтегазом» и «Газпромом» уже не действует. Кто будет решать стратегические вопросы?», - задается вопросом он.

Олещук обратил внимание, что сразу же после заявления Лаврова прошли переговоры Медведчука и Бойко с Миллером.

«Пока у Зеленского декларируют приоритетность евроинтеграции, в ответ на российские обращения звучат «четкие сигналы» от господина Медведчука, личного друга и кума Путина», - констатировал политолог.

Олещук уверен, что таким образом Кремль четко дал понять, с кем из украинских политиков готов вести переговоры.

«Что это означает в сухом остатке? Кремль четко дал понять, что с «нечетким парнем» Зеленским разговаривать не будет, а с «четким мужчиной» Медведчуком - будет. Во-вторых, у Путина еще раз дополнительно отметили, кого именно из украинских политиков считает «договороспособными» - настолько «договороспособными», что готовы решать даже стратегические вопрос о поставках и транзите газа. А газ для Москвы - это святое», - пришел к выводу политолог Петр Олещук.