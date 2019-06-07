Переговоры по освобождению украинских граждан, удерживаемых как на территории РФ, так и на неконтролируемых территориях Донецка и Луганска, ведутся и никогда не прекращались. Такое заявление сделал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, общаясь с прессой после состоявшихся 7 июня переговоров с главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге.

«Пока переговоры идут. Могу заверить, что такие переговоры не прекращались, несмотря на позицию как старой власти, так и новой власти. Потому что они в этом видят популизм, а мы видим реальность. Для нас главное ‒ освободить людей, вернуть их в семьи, домой, к родным. Эта задача реализуется», ‒ рассказал Виктор Медведчук.

Политик также отметил, что, как только станет известна какая-то более подробная информация по этому поводу, она сразу же будет обнародована в СМИ.

«Я думаю, что, как только у нас будет информация, вы об этом, я имею в виду СМИ, узнаете первыми», ‒ пообещал Виктор Медведчук.