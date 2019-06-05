Партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» может одержать победу на внеочередных парламентских выборах в Украине. Об этом заявил Виталий Сизов, обозреватель «Новостей Донбасса».

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«21 июля в Украине пройдут внеочередные выборы в парламент, инициированные новым президентом Владимиром Зеленским. На этих выборах Зеленский и его во многом пока еще виртуальная партия «Слуга народа» планирует взять большинство в парламенте и создать свою коалицию. Но на самом деле на этих выборах может быть совершенно другой триумфатор. Это — Виктор Медведчук», — заявил Сизов.

Он отметил, что пока Зеленский и его политическая сила абсолютные лидеры народных симпатий, однако до выборов осталось 2 месяца и этого может быть достаточно для Виктора Медведчука, чтобы консолидировать все политические силы, которые принято называть пророссийскими.

«Структуры Медведчука выдавливались из публичной сферы. Но все изменилось с началом боевых действий, — напоминает журналист. — Медведчук стал одним из представителей Украины на мирных переговорах в Минске. Ему выделили роль переговорщика по обмену пленными».

В то же время обозреватель отметил, что представители Украины настаивали, что Медведчук на этих переговорах не является чистым представителем Украины, а на его кандидатуре настаивали российские власти как наиболее удобном человеке, с которым можно вести диалог.

«Президентские выборы стали таким себе кастингом для всех пророссийских политических сил в Украине. И на этом кастинге победил Виктор Медведчук. Сейчас он попробует объединить все эти силы и вместе пойти в парламент. При благоприятном стечении обстоятельств Медведчук может рассчитывать на плюс 20-25% голосов избирателей по спискам», — заявил Сизов.

Он добавил, что пока предыдущая власть в лице Петра Порошенко занята политической борьбой с нынешней властью в лице Владимира Зеленского, Медведчуку даже не надо ничего особо делать. «Он может спокойно отойти, наблюдать эту схватку, комментировать и представлять себя островком стабильности. Что он, собственно говоря, и делает», — заключил журналист.