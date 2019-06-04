На данном этапе на партию «Слуга народа» работает так называемый «бренд-эффект», но уже наблюдается переход голосов к «Оппозиционной платформе - За жизнь», пишет в блоге политический эксперт Юрий Гаврилечко.

«На данный момент «Слуга народа» находится под сенью «бренд-эффекта» Владимира Зеленского. Но чем дальше, тем больше отданные за него голоса, особенно на Востоке и Юге, будут по принципу сообщающихся сосудов перетекать к «Оппозиционной платформе - За жизнь», - считает он.

Гаврилечко аргументирует, что главный маркер для избирателей Юго-Востока - это позиция в отношении мира на Донбассе.

«И зависеть это будет от позиции по миру, которой у Владимира Зеленского нет (точнее, она у него постоянно меняется). А вот у «Оппозиционной платформы» она однозначна - это мирный план Медведчука, предусматривающий прямые переговоры между Киевом, т.н. «ЛДНР», а также официальной Москвой, и предоставление автономного статуса одному из регионов страны при сохранении унитарного устройства Украины в целом. Подобная позиция близка и понятна их потенциальным избирателям», - поясняет эксперт.

Юрий Гаврилечко прогнозирует, что за Зеленского во втором туре перейдут на Юго-Востоке к партии Медведчука.

«Именно поэтому мирный план, предложенный Виктором Медведчуком, будет работать на рост популярности «Оппозиционной платформы – За Життя», в том числе, за счет перетока голосов от «Слуги народа», - написал эксперт.

Социология наглядно показывает, что для жителей Юго-Востока близка идейная позиция Виктора Медведчука, который отстаивает прямые переговоры с Россией и непризнанными республиками ДНР и ЛНР, а также предоставление автономного статуса для Донбасса.

«Социология показывает, что 75 % за прямой диалог с РФ, 55,4 % за переговоры с т.н. «ЛДНР», 39,9 % за автономию для Донбасса - наглядно демонстрирует, что предложения Медведчука отвечают запросам избирателей, в то время как последние заявления Зеленского противоречат ожиданиям большей части украинцев», - резюмировал политический эксперт Юрий Гаврилечко.