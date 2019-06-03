Виктор Медведчук заявил, что после прихода к власти президента Владимира Зеленского ситуация для минского процесса ухудшилась. Об этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сказал в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Порошенко хотя бы заявлял о том, что Минские соглашения безальтернативны. А сегодня господин Зеленский по поводу Минских соглашений высказался однозначно. Когда он говорит, что он не поддерживает особый статус, он не поддерживает амнистию для граждан Украины, находящихся на неконтролируемой территории, а ведь это основа Минских соглашений. Но мы объявили официально о переходе в оппозицию к господину Зеленскому. Именно в связи с этими заявлениями, в связи с его позицией по вопросам мира, по вопросам восстановления экономических отношений, что, мы считаем, является необходимым для Украины с Россией и странами СНГ, и с изменением, радикальным изменением экономического курса страны», — сказал политик.

В то же время он отметил, что президент Зеленский не является профессионалом ни в вопросах государственной, ни политической деятельности, более того, у него даже нет опыта подобной деятельности. «И то, с чем он сегодня столкнулся, и то, что он будет делать, мы сегодня можем только гадать. Потому что это неизвестно. Можно сказать, что будет зависеть от команды, но опять-таки — а кто в команде? Да, они опытные, талантливые, может, даже известные люди из творческого цеха, но ни в коем случае не из сферы государственной политики и государственной деятельности. И здесь что остается стабильным, на мой взгляд, это то, что было и при Порошенко, и то, что есть сегодня при Зеленском: это та система внешнего управления, которая, к моему глубокому сожалению, существует и реализуется в Украине», — заявил Медведчук.

При этом, считает политик, после 10 дней правления Зеленского пока рано давать субъективные оценки. «Но то, что прозвучало, и то, как это прозвучало, уже говорит о том, что есть тенденция. Тенденция, которую подметили, кстати, и в Кремле, когда говорили, что риторика не изменилась, имея в виду, сравнивая с риторикой Порошенко. Ну, а действий пока просто никаких нет. Поэтому что думать и гадать, мы поживем — увидим… Я гражданин Украины и я бы не хотел, чтобы я и мои соотечественники, и вся моя страна снова была в разгаре или в каком-то эксперименте, который проводит кто-то, или какая-то команда, или какое-то внешнее управление. Я живу в этой стране, я живу интересами этой страны, точно так же, как и многие мои соотечественники. И они ждут перемен, особенно тех, о которых высокие ожидания уже были во время избирательной кампании», — подчеркнул председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».