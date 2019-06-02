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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал«запастись терпением», так как новая украинская власть не сделала шагов для «восстановления отношений».

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Медведева в программе Вести в субботу.

«Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим», — сказал российский премьер. «Давайте запасемся терпением!» — призвал он. «В конечном счете, это все в руках нового президента [Украины], новой власти», — заявил он, добавив, что у него нет«иллюзий по поводу риторики новой власти и определенных, уже сформировавшихся трендов».

Российский премьер также назвал недальновидным исключение из числа переговорщиков с РФ главы политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука.

«Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Это все на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне», — заявил премьер.

Ранее глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией.

Он добавил, что, если Россия захочет, Медведчук может быть переговорщиком с ее стороны.
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