Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал изменить соглашение о Зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Об этом он заявил в эфире программы «Пульс» на телеканале «112 Украина».

«Мы не можем больше продолжать терпеть пагубность Зоны свободной торговли с Евросоюзом в отношении нашей страны, потому что она, эта Зона свободной торговли, ее условия уничтожают экономически нашу страну, и свидетельством являются все вот эти годы при правлении Порошенко, Яценюка, Гройсмана, которые довели страну до ручки. Когда наша страна является самой коррумпированной в Европе, когда наша страна является самой бедной в Европе, когда наша страна экономически не развивается», — сказал политик.

Он подчеркнул, что Украина должна строить Европу внутри себя. «Наша партия стоит на принципах того, что мы признаем европейские ценности, мы их отстаиваем. Разница заключается в том, что кто-то куда-то идет, бежит, или просто «блукает» в сторону Европы, а мы хотим Европу строить в Украине. Это главное принципиальное отличие. Мы хотим их уровень жизни, мы хотим их уровень зарплат и пенсий, мы хотим их уровень правовой и судебной защиты, мы хотим создать ту инфраструктуру, которая нас привлекает, когда мы смотрим на города и столицы западных стран и говорим: «смотрите, какие дороги, смотрите, какие гостиницы, смотрите, какие рабочие места, какое жилье обустроено», — добавил Медведчук.

При этом он заявил, что все это ни в коей мере не зависит от Зоны свободной торговли с ЕС. «Мы остановили экономический рост, мы упали в экономическом росте, потому что в данном случае Зона свободной торговли — я мог бы долго приводить вам аргументы, у вас столько времени не хватит, по поводу того, что произошло, потому что как можно объединять Украину в Зоне свободной торговли с ЕС, где уровень, вдумайтесь, производительности труда в 4 раза в среднем больше, уровень технологического обеспечения — в 7 раз, уровень поддержки сельского хозяйства у нас 1% от бюджета доходной части, а у них — 40%. Как наша продукция будет конкурировать с той продукцией? Да никак», — подчеркнул председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Он напомнил, что ЕС ввел квоты на экспорт украинских товаров, которые производители выбирают очень быстро. «А Европа за это время, она, правда, здесь тоже промахнулась, она хотела получить 45-миллионный рынок Украины, страны, которая жила в нормальных условиях в 2013 году, если сравнивать сегодня с нормальным уровнем дохода, как минимум, он, может быть, был ненормальный, но он был намного выше, чем сегодняшний. А получила что? Разрозненную страну — страна с упадочной экономикой, страну, где закрыты десятки тысяч предприятий, страну, что идет по пути при Порошенко, Гройсмане и Яценюке, по пути деиндустриализации», — заявил Медведчук.