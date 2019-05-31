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В результате ДТП в Збаражском районе три человека погибли, еще двое – в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Авария произошла 30 мая около 16:00 на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, на повороте в село Зарудье.

По предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

На момент несчастья в легковом автомобиле находилось пятеро мужчин. Трое погибли сразу, еще двое госпитализированы в больницу. Состояние одного из пострадавших тяжелое. За его жизнь борются медики. Водитель грузовика жив.

Сведения о событии внесении аварии в Едрей согласно статье 286 часть 3 УК. Продолжается следствие.

Как сообщил руководитель ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook, погибшие – сотрудники компании.
ForUm

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