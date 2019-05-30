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Мирный план по урегулированию конфликта на Донбассе состоит в выполнении Минских соглашений. Об этом Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявил в эфире программы «Пульс» на телеканале 112 Украина.

«По поводу мирного плана. Да, у нас есть мирный план, Концепция по установлению мира и прекращению боевых действий. Когда Донецк и Луганск в оценке или в реакции на мирный план-концепцию, которую я предложил на съезде нашей партии, и съезд ее утвердил, я предложил по поводу того, что мы должны сесть за стол переговоров и пойти по этому плану, Донецк и Луганск сказали: «Мы готовы», Россия заявила: «Мы поддерживаем план Медведчука», а Украина в лице Порошенко что? Опять набрала воды в рот и ничего не говорила. А сейчас что? Даже не знаем, что и как будет. Но я уже говорил и подчеркиваю, мирный план — это выполнение Минских соглашений», — заявил Медведчук.

Он подчеркнул, что Минские соглашения, их фундамент и основа — это законодательные акты: выборы, особый статус, внесение изменений в Конституцию Украины и амнистия. «Это все полномочия кого? Верховной Рады Украины. Не президента, а Рады. Вот за доверие людей, за то, чтобы прийти в Верховную Раду вместе с другими здравыми силами и реализовать эту повестку Минских соглашений, принять эти законы и в конечном итоге установить мир и прекратить боевые действия, мы сегодня ведем борьбу на парламентской избирательной кампании. И будем за это бороться. Это наша цель, это наша задача, которую мы собираемся реализовывать», — отметил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Он акцентировать внимание, что отстаивает мир на Донбассе через прямой диалог с Донецком, Луганском, Москвой, через выполнение Минских соглашений и через реализацию мирного плана-концепции.

«Мы принципиально это отстаиваем, автономию в составе Украины на этой территории, для того, чтобы через сознание, через условия безопасности предоставления нашим гражданам там, это наши граждане, наши, мы могли сделать то, чтобы их сознание повернулось в сторону к Киеву, а это очень сложно сделать, поверьте мне, потому что я знаю, что думают эти люди, я общаюсь с теми людьми, и я хорошо знаю сложность, архисложность той ситуации, ментального отношения к тому, что происходит в Украине. Но я считаю, что у нас есть шанс, и мы должны это делать, и это первая и главная позиция», — заявил политик.

По его словам, невозможно восстановить экономику, продвинуться вперед в вопросах социальной защиты, создать новые рабочие места, пока в стране будут боевые действия, пока она инвестиционно выглядит неприемлемой для бизнеса. «Мир — он будет во главе тех процессов, которые могут изменить жизнь в Украине к лучшему. Это наш вывод и это наша стратегическая задача», — подчеркнул Медведчук.

 
ForUm

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