Виктор Медведчук заявил, что чем раньше в Украине будет избран новый парламент, тем лучше для государства. В частности, в эфире программы «Хронология недели» на телеканале NewsOne председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прокомментировал роспуск Верховной Рады и назначение внеочередных парламентских выборов.

«Моя позиция — это (роспуск Верховной Рады. — Ред.) нарушение Конституции. Да, я считаю, что Верховную Раду надо распустить. Более того, я считаю, что ее надо разогнать с учетом уровня доверия наших граждан к ней. Но разогнать и распустить надо в соответствии с Конституцией. И я продолжаю утверждать, что господин Зеленский, имея желание и политическую волю, которые обоснованы отношением людей к этому, мог предпринять все шаги, чтобы в соответствии с Основным Законом распустить парламент. Он этого не сделал. Он пошел на гребне желаний и на гребне тех действий, которые, он считал, принесут ему те или иные дивиденды», — отметил Медведчук.

При этом он подчеркнул, что избирательная кампания в Украине уже началась. «Я, как представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь», считаю, что это правильно. Мы идем на выборы. И чем раньше мы изберем новый парламент, тем лучше для страны и для государства. В том числе и, я думаю, лучше будет для господина Зеленского. Потому что появится орган, который будет формировать новое правительство. Появится орган, который будет контролировать не только исполнительную власть, но и самого президента. И верю, что он будет достойно это делать», — считает политик.

В то же время он отметил, что уже подано три иска в Верховный суд и обращение в Конституционный суд по поводу признания неконституционным указа президента. «И когда мне говорят: «Что будет?» Ничего не будет. Остановить действие указа нельзя. Избирательная кампания началась, и она будет продолжаться. Но вот если Верховный суд или Конституционный суд признает это неконституционным, то тогда это вот та фишка или то обстоятельство, которое будет записано в биографии господина Зеленского, что он это сделал незаконно. То есть одно из тех, которое будет характеризовать его как главу государства. Ну, а дальше поживем — увидим», — добавил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По его мнению, даже если решение президента о роспуске Рады незаконно, все политические силы, которые борются не за власть, не за мандаты, а за интересы людей, должны принимать участие в выборах, для того чтобы реализовать то, что необходимо сегодня людям.

«И в первую очередь — это уровень доходов и благосостояние наших людей. Это мир, это прекращение боевых действий. Они должны вступить в борьбу. И бороться за то, чтобы прийти в парламент и реализовать вот эти все обстоятельства, которые нужны людям. Все то, что сегодня ждут люди от власти. Они ждали это от президента и продолжают ждать и от выборов парламента. Они ждут это от нового парламента. Поэтому абсурды могут быть, но реальность, она является реальностью. Надо не говорить, а делать. А делать — это значит вступить в борьбу и участвовать в выборах», — подчеркнул Медведчук.