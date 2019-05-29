«Это сегодня Администрация президента - это один из бесспорных центров власти, наравне с Верховной Радой и Кабинетом Министров. Но так было далеко не всегда», - так политический обозреватель Александр Фомин прокомментировал новость о назначении Андрея Богдана новым руководителем АП.

Журналист характеризует фигуры глав АП на протяжении истории независимой Украины. Фомин напоминает, как именно Дмитрий Табачник показал, «что президентская канцелярия может статья одним из ключевых органов власти в стране», а Евгений Кушнарев и Николай Белоблоцкий стали примерами «технических руководителей».

Фомин отмечает, что единственным главой АП, кто успешно действовал на международном уровне, стал Виктор Медведчук.

«Именно глава Администрации президента погасил так называемый «кольчужный скандал», который угрожал Украине международной изоляцией и санкциями. В 2002 году американский дипломат Мэри Йованович - будущий посол США с 2016 по 2019 - прямо обвинила украинскую власть во главе с Леонидом Кучмой в тайной торговле оружием, в частности, в продаже режиму Саддама Хуссейна в Ираке 4 радиолокационных станций «Кольчуга», - пишет он.

В результате инспирированного Йованович скандала Украине всерьез угрожала изоляция, но именно глава АП разрешил международный кризис. Фомин напоминает, как Медведчук смог привлечь иностранных экспертов, которые изучили документацию, проверили все 46 РЛС в местах их дислокации и подготовили доклад, развенчавший американские обвинения.

«Кульминацией стало выступление главы АП в Совете Безопасности ООН, где он опроверг все обвинения в адрес Украины, после чего все вопросы в адрес государства замолкли раз и навсегда», - сделал вывод журналист.

Кроме того, пишет Фомин, «именно Медведчук является автором модели парламентско-президентской республики, которая сегодня действует в Украине».

Фомин подчеркивает, что Медведчук даже спустя годы после ухода из Администрации президента входит в топ-10 самых влиятельных политиков Украины.

«И после ухода с должности он сохраняет статус значимой фигуры, поэтому регулярно присутствует в топ-10 самых влиятельных политиков Украины», - акцентировал политический обозреватель Александр Фомин.