Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире программы «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что экс-посол США Мари Йованович навредила международному авторитету Украины.

В частности, политик отметил, что заявление адвоката Трампа Руди Джулиани, который обвинил Йованович в информационной кампании против президента США, — правда. «Это правда, то, что говорит господин Джулиани, более того, я когда-то это комментировал еще в январе этого года. Когда речь шла о том, что Киевский окружной административный суд вынес решение, которым признал незаконными действия руководителя НАБУ Сытника и народного депутата Лещенко. Которые причинили вред — дословно — внешней политике Украины и вмешались в избирательный процесс по избранию президента США, обвинив голословно, неподтвержденно тогда руководителя его штаба Пола Манафорта. Это правда, и это решение суда есть. Его еще не рассматривали в апелляции, но оно существует», — напомнил Медведчук.

Он заявил, что экс-посол США в Украине Мари Йованович давно занимается провокациями. «Я могу это утверждать, и не только потому, что в Киеве и в Украине введено внешнее управление США, я могу утверждать, что когда я был главой Администрации президента Украины в 2002 году, Йованович, будучи заместителем руководителя дипломатической миссии США в Украине, обвинила публично первая (обращаю внимание) в том, что Украина незаконно торговала «Кольчугами». Вы помните, сколько шума, криков было по поводу того, что этот комплекс обнаружения «невидимок» истребителей США якобы был поставлен тогда в Ирак. Вот мы тогда отмывались от этой грязи, автором и начинателем которой была госпожа Йованович. Она это сделала. И Украина пострадала тогда от международной изоляции», — отметил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Он напомнил, что в 2002 году был назначен председателем государственной комиссии, которая проверяла производство и продажу всех «Кольчуг», изготовленных в Украине. «И мы в течение месяца доказали все. Мы нашли 45 экземпляров выпущенных «Кольчуг», где они находятся, в какой стране используются. Если в Украине — то местонахождение, мы все это доказали. И в Совете Безопасности ООН я докладывал этот вопрос как председатель государственной комиссии. И мы доказали, что Украина не продавала «Кольчуги» Ираку. И что? Мы услышали публичные извинения американской стороны? Да нет! Прошел год, американцы зашли в Ирак. И тоже не обнаружили никаких «Кольчуг», — сообщил политик.

Он заявил, что вина Йованович в том, что она навредила Украине во многом, ее международному авторитету, ее устоям, интересам ее граждан. «Поэтому то, что сегодня говорит Джулиани, видимо, это заслуживает внимания. В той части, в которой сказал я, уже подтверждено. И будет, я думаю, в ближайшее время подтверждено. Но раздача слонов ждет США — всю эту команду, в том числе и госпожу Йованович», — добавил Медведчук.