Спикер Верховной Рады Андрей Парубий вскоре может понести уголовную ответственность по многим фактам и нарушениям, в том числе украинского законодательства. Об этом заявил глава Политсовета «Оппозиционной платформы - За Жизнь» Виктор Медведчук в эфире ток-шоу «Украинский формат. Предисловие» на телеканале NEWSONE.

«Гражданину Парубию надо думать о себе, а не о том, какие законы может изменить новая Верховная Рада. Думаю, в ближайшее время наступит момент, когда он будет вынужден понести ответственность за то, что произошло в Одессе, а это было не без его участия, когда 2 мая 2014 года в огне живьем сожгли 48 человек. Думаю, ему надо будет думать по поводу тех массовых нарушений законодательства, которые он допустил как председатель ВР, в том числе закона о регламенте. Ему придется отвечать за многие действия, в том числе связанные с Майданом, с так называемыми снайперами, действия которых повлекли жертвы с обеих сторон с декабря по февраль 2014 года. Вот о чем ему надо думать», - сказал Медведчук.

Он также поделился, что в ходе одного из последних судебных разбирательств с Парубием Медведчук попросил суд назначить спикеру ВР психологическую экспертизу.

«Хочу сказать, что я с этим господином долгое время судился по поводу его высказываний, и выиграл большое количество судов. На одном из последних судов, где я оспаривал его высказывания, я попросил назначить ему судебно-психологическую экспертизу, которая бы оценивала его слова. Потому что то, что он иногда говорит, уже вопрос не юристов, депутатов и прочих, а людей с узкой специализацией – врачи-психологи или психиатры», - добавил политик.