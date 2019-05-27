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Вопрос коррупции в Украине стоит сейчас очень актуально, так как раньше страна никогда не занимала лидирующие позиции в Европе по вопросам коррупции. Об этом заявил глава Политсовета «Оппозиционной платформы - За Жизнь» Виктор Медведчук в эфире ток-шоу «Украинский формат. Предисловие» на телеканале NEWSONE.

«Очень важна и актуальна борьба с коррупцией в нашей стране, потому что раньше Украина никогда не была лидером в Европе в вопросах коррупции. А сегодня мы занимаем №1 в Европе по коррупционной составляющей. Только бороться с ней надо не тогда, когда одна власть ушла, а вторая не пришла. Из-за этого образовался должностной вакуум, в том числе, в правоохранительных органах. Одни собрали вещи и ждут выхода, а другие еще не заняли эти должности. И тогда начинается бурная реакция на события и прочее», - подчеркнул Медведчук.

Он привел в пример главу САП, который ранее публично обещал довести до конца расследования по скандальным формулам Дюссельдорф+ и Роттердам+.

«Очень хотелось бы, чтобы господин Холодницкий (глава САП. – Ред.) довел до конца свои публичные обещания о завершении расследований по вопросам Дюссельдорф+ и Роттердам+. Как только это будет сделано, то он заслужит всяческих похвал. Потому что эти схемы причинили ужасный ущерб нашему государству. Украинцы должны понимать, что в росте цены на газ на 1080% и на 500-600% на тепло виноваты эти две формулы», - добавил политик.
ForUm

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