также в разделеПолитика
У «Слуги народа» еще нет программы 4
«Именем Зеленского»: как политический аферист Кодола «доит» бизнес Черниговской области 19
Партия «Слуга народа» хочет формировать коалицию сама 19
Парубий хочет обнародовать стенограмму консультаций с Зеленским 18
Садовый заявляет, что его хотят отправить в отставку 19
Зеленский призвал нардепов не использовать Раду для личного пиара 22
«Мы просто разные»: Гройсман не будет объединяться с Порошенко на выборах 49
«Критики не боюсь»: Зеленский призвал полицию не мешать мирным акциям против него 27
Коломойский высказался за дефолт Украины 128
Зеленский назвал украинца Сикорского «блестящим примером инноватора» 1229
США призвали Россию срочно освободить украинских моряков 60
Зеленский встретился с главой НБУ 52
Украина направила РФ ноту из-за поездки главы Госдумы в оккупированный Крым 108
Климкин назвал реакцию МИД РФ о решении Трибунала по украинских морякам «вялой и беззубой» 166
Зеленский отреагировал на решение трибунала по украинским морякам 141
МИД: Решение трибунала по делу моряков является победой для Украины 37
Международный трибунал обязал РФ освободить украинских моряков 77
Медведчук: Надо срочно проводить экономические реформы, чтобы спасти людей от обнищания 70

Политологи и эксперты в эфире программы «60 минут по горячим следам» на канале «Россия 1» прокомментировали заявление главы Администрации президента Украины Андрея Богдана о том, что Виктор Медведчук будет отстранен от переговоров по мирному урегулированию на Донбассе.

 «Медведчук сделал очень много для выполнения Минских соглашений, и единственный, кто что-то сделал. Потому что, единственное, что сделано в рамках Минских соглашений, — это тот самый обмен пленными всех на всех», — заявил ведущий Евгений Попов.

Также в студии отметили, что Медведчук — тот самый человек, который договорился об обмене пленными. Виктор Медведчук ранее заявлял, что очень надеется на Зеленского и готов с ним работать, однако, после того как его исключили из переговорной подгруппы, он, естественно, из нее ушел.

«Господин Медведчук отказался, и сказали представители команды Зеленского, что они не видят себя с ним и его в команде», — отметил политолог Вадим Трюхан. При этом в студии подчеркнули, что Медведчук — единственный человек, который добился хоть чего-то за пять лет в вопросе мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.

«Потом после этого возникает вопрос. Приходит Медведчук, смотрит на ситуацию, и говорит: «Знаете, вот если вы не собираетесь заниматься переговорными позициями, то оставаться здесь, как единственный человек, который хочет это делать, и тем более в связке с Зеленским, я не хочу», — добавил политолог Дмитрий Абзалов.

При этом политик Спиридон Килинкаров заявил: «Я был бы двумя руками за, если бы функции, которые выполнял Медведчук, взял бы на себя лично Зеленский. И сказал: я беру на себя ответственность, и готов вести переговоры».

«Вся деятельность Администрации президента, уже нынешней, новой, Богдана и Зеленского, они все делают сквозь призму предвыборной кампании. Их решение отцепить Медведчука абсолютно логичное. Мы видим это не потому, что он кум Путина, а потому, что человек предыдущего поколения. Этот человек был главой администрации еще у Кучмы. Медведчук не симпатичен ядерному электорату Зеленского», — заявил блогер Всеволод  Непогодин.

Также эксперты отметили, что на предстоящих парламентских выборах в Украине партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателем политсовета которой является Виктор Медведчук, имеет все шансы занять второе место.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2614 грн.
11
Теги