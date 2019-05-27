Политологи и эксперты в эфире программы «60 минут по горячим следам» на канале «Россия 1» прокомментировали заявление главы Администрации президента Украины Андрея Богдана о том, что Виктор Медведчук будет отстранен от переговоров по мирному урегулированию на Донбассе.

«Медведчук сделал очень много для выполнения Минских соглашений, и единственный, кто что-то сделал. Потому что, единственное, что сделано в рамках Минских соглашений, — это тот самый обмен пленными всех на всех», — заявил ведущий Евгений Попов.

Также в студии отметили, что Медведчук — тот самый человек, который договорился об обмене пленными. Виктор Медведчук ранее заявлял, что очень надеется на Зеленского и готов с ним работать, однако, после того как его исключили из переговорной подгруппы, он, естественно, из нее ушел.

«Господин Медведчук отказался, и сказали представители команды Зеленского, что они не видят себя с ним и его в команде», — отметил политолог Вадим Трюхан. При этом в студии подчеркнули, что Медведчук — единственный человек, который добился хоть чего-то за пять лет в вопросе мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.

«Потом после этого возникает вопрос. Приходит Медведчук, смотрит на ситуацию, и говорит: «Знаете, вот если вы не собираетесь заниматься переговорными позициями, то оставаться здесь, как единственный человек, который хочет это делать, и тем более в связке с Зеленским, я не хочу», — добавил политолог Дмитрий Абзалов.

При этом политик Спиридон Килинкаров заявил: «Я был бы двумя руками за, если бы функции, которые выполнял Медведчук, взял бы на себя лично Зеленский. И сказал: я беру на себя ответственность, и готов вести переговоры».

«Вся деятельность Администрации президента, уже нынешней, новой, Богдана и Зеленского, они все делают сквозь призму предвыборной кампании. Их решение отцепить Медведчука абсолютно логичное. Мы видим это не потому, что он кум Путина, а потому, что человек предыдущего поколения. Этот человек был главой администрации еще у Кучмы. Медведчук не симпатичен ядерному электорату Зеленского», — заявил блогер Всеволод Непогодин.

Также эксперты отметили, что на предстоящих парламентских выборах в Украине партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателем политсовета которой является Виктор Медведчук, имеет все шансы занять второе место.