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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук считает, что сегодня в Украине необходимо радикально изменить экономический курс для улучшения качества жизни населения.

«Ударение надо делать сегодня на другом. Мы должны делать то, что изменило бы экономический курс, радикально изменило экономический курс страны. А это экономическая и социальная сферы. Дальше нельзя терпеть той ситуации, когда миллионы наших граждан при власти Порошенко обнищали», – сказал политик в эфире телеканала «112 Украина».

Медведчук подчеркнул, что необходимо создавать законы, стимулировать сегодня инвестиционную деятельность для открытия новых рабочих мест, а именно – получение зарплат и отчисления в бюджет.

«Надо налаживать деятельность социальной сферы, где необходимо поднимать пенсии, другие социальные выплаты, которые являются критически низкими, которые создали сегодня состояние людей, которое уже исчисляется десятками миллионов в наше стране. Вот экономические вопросы – это то самое главное, что надо решать и надо решат сегодня с колес. Не раздумывать, не рассуждать, не дискутировать, а делать. Если мы этого не сделаем, если мы не приведем сегодня АМКУ, который должен действовать в полной мере для того, чтобы реализовывать антимонопольную политику и создание условий для инвестиционного климата, то у нас ничего не изменится», – констатировал политик.
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