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Активисты, которые вчера заблокировали работу сессии Львовского горсовета, сегодня сорвали заседание исполнительного комитета.

Как сообщается на сайте городской власти, неизвестные ворвались в малой сессионный зал, где обычно проходят заседания исполнительного комитета, и не позволили проводить заседания. В адрес должностных лиц звучали угрозы и оскорбления.

Заместителя городского председателя Львова по финансово-экономическим вопросам, председательствующего на заседании исполнительного комитета Геннадия Васькива, а также и.о. директора департамента «Администрация городского головы» Евгения Бойко облили краской.
ForUm

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