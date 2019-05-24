У Владимира Зеленского правильная стратегия, однако в работе с парламентом им были допущены серьезные тактические ошибки. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает Times.com.ua.

«Вы абсолютно правильно перечислили то, что звучало уже из уст действующего главы государства (законы об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс, открытые списки, - ред.). Подчеркиваю – это очень важно не накануне выборов, не во время подсчета голосов, а уже после вступления его в должность. И это абсолютно правильно. Да, сама стратегия г-на Зеленского абсолютно правильная. Да, надо ликвидировать депутатскую неприкосновенность, правда, я что-то запамятовал, мне кажется, раньше стоял вопрос о ликвидации не только депутатской неприкосновенности, но и неприкосновенности судей и самого президента. И, кстати, в ожиданиях, согласно социологическим исследованиям, наших граждан звучат именно эти три пункта, касающиеся отмены неприкосновенности. И не только депутатов. Почему-то в инаугурационной речи речь шла только о депутатах. Думаю, это не совсем правильно, хотя, по сути, это верно и надо идти этим путем. Вы правильно перечислили законы, была поставлена задача Зеленским. Стратегически – задача правильная. Тактически она началась исполняться непригодными средствами», - рассказал Виктор Медведчук.

«Подчеркиваю – непригодными. Потому что команда Зеленского должна была рассчитать психологическую реакцию депутатов уходящего парламента, особенно не тогда, когда Дамоклов меч завис над дальнейшей судьбой парламента, и тогда, когда уже указ подписан и выборы уже назначены, и после этого требовать от депутатов принятия тех или иных решений. Мне кажется, что путь избран неверно – это один из недостатков – недостаток наличия государственного и политического опыта у тех, кто принимал это решение, и в первую очередь у г-на Зеленского. Потому что надо было, используя огромное доверие, которое получил г-н Зеленский, 73% наших граждан, использовать для того, чтобы вынудить (я об этом неоднократно говорил и в феврале, и в марте текущего года) парламент принять те решения, которые нужны людям. Не Зеленскому, не его команде, а людям», - объяснил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

«А вы их перечислили. Это действительно самые актуальные задачи, вопросы, которые должна сегодня выполнить ВР. И поставить вопрос ребром перед ними: сделайте это! И если вы этого не сделаете, то вы заслуживаете того, чтобы уйти или утонуть на свалке истории. Продемонстрировать это, а не делать это одновременно: сначала подписывается указ, а потом говорят: срочно сделайте вот это, а потом будете делать это. Да, ВР будет выполнять свои полномочия, несмотря на роспуск и назначение досрочных выборов, до вступления в силу избрания новой ВР и принятия присяги новой ВР. Если выборы назначены на 21 июля, то это будет, наверно, не раньше конца августа, а может, даже начала сентября. И ВР все это время будет работать и может принимать решения. Только стратегические решения – они важны для государства, для страны. И охотно верю – для команды Зеленского. А вот насколько они важны и насколько их разделяют депутаты, которые уходят, которых распустили или, если правильно говорить, что объективно - разогнали, это уже второй вопрос. И поэтому хочу подчеркнуть: стратегический курс верный, тактически допущены очень серьезные ошибки, которые уже привели к первому отрицательному результату. Ведь это результат отрицательный не деятельности нового президента и его команды – это негатив против интересов нашей страны и государства. Против интересов тех людей, которые проголосовали за Зеленского. Он не имел права на подобный подход. Ему надо было избрать правильную тактику и достичь тех стратегических результатов, которые взяты им на вооружение и которые нужны сегодня нашим гражданам. В том числе и тем 73%, которые за него проголосовали», - подчеркнул Виктор Медведчук.