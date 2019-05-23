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Намерение нового президента Украины вынести вопрос о переговорном процессе с Москвой на общенародный референдум является популизмом. Об этом в эфире Первого канала заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает ИА REGNUM.

 «Это не больше, чем очередной популизм», — считает политик.

Он отметил, что граждане страны ещё не успели оправиться от одной избирательной кампании и «попадают в другую». Медведчук считает, что новый украинский лидер пытается таким образом «продолжить удерживать массовое количество избирателей, которые проголосовали за них во время президентской кампании».

Медведчук также напомнил, что на Украине на сегодняшний день правовая база для проведения референдума пока ещё не создана.
ForUm

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