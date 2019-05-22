Виктор Медведчук продолжит выполнять свою работу по освобождению удерживаемых лиц. Об этом народный депутат Украины, глава политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала NEWSONE.

В частности, политик прокомментировал заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что у Владимира Путина есть прямой контакт с главой Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Медведчук освободил сотни украинских пленных — без Порошенко, Геращенко и других, и ему не надо давать указания — он делает все сам, сам спасает наших ребят. Другое дело, что есть две стороны, и один человек много сделать не может — ему необходим мандат на переговоры. Такой мандат ему может дать Зеленский, если захочет. А если нет — он может сам этим заниматься. Но есть и другая сторона, которая работает с тем, с кем считает правильным для себя. И доверие к Медведчуку обусловлено не личным отношениями, а тем, что с 2004 года он ни разу их не обманул, и это очень важно! Поэтому доверие к Медведчуку возникло не сегодня, и этим доверием власть должна использовать в интересах Украины!» — заявил Рабинович.

По его словам, новой власти следует отдать должное тому, что уже сделал Медведчук. «В любом случае мы все равно продолжим гуманитарную миссию, Медведчук продолжит выполнять свою работу и освобождать наших ребят. А будет он это делать при поддержке новой власти или как личную гуманитарную миссию — это зависит не от меня или от него, а от сегодняшнего президента», — заявил народный депутат.

Также он отметил, что вопрос освобождения пленных — это вопрос морального долга Украины. «Что касается Мыколы Карпюка — это мой личный долг, я уже много лет занимаюсь вопросом его освобождения. Многие у меня спрашивают, зачем я занимаюсь освобождением человека, который находится в абсолютно противоположном политическом лагере. На это я отвечаю просто: мы все дети одной семьи под названием Украина. В семье можно ругаться и даже драться, но мы не должны ставить крест на своих детях. Мыкола Карпюк — хороший он или плохой, кому-то он нравится или нет, но в первую очередь он — патриот, он гражданин нашей страны. И мы просто обязаны добиваться его освобождения, как и освобождения всех других детей Украины!» — заявил Рабинович.

Политик считает, что страна обязана заботиться о своих гражданах, иначе она «неправильная страна». Рассказал он и о том, поможет ли смена высшего руководства страны, в частности, избрание нового президента, ускорить процесс освобождения украинских пленных и политзаключенных.

«Зеленский уже выполнил свою миссию — он убрал из политики Порошенко, и за это я ему всегда буду благодарен. Что касается установления мира и спасения страны из экономического коллапса, если этого не сделает президент Зеленский, то это сделаем мы после победы на парламентских выборах. Я пока еще надеюсь на него, но нам в любом случае надо идти вперед, надо спасать страну!» — резюмировал Вадим Рабинович.