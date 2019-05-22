Переход голосов Зеленского к Виктору Медведчуку - это закономерный процесс. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила журналист Ирина Гаврилова.

«Если следить за социологией, то у него несколько уменьшается процент именно из-за его инертности. Потому что Владимир Зеленский пока что не вписывается в повестку дня. Он не задает эту повестку, а следует просто в русле навязанных ему тем», - констатировала журналист.

В качестве примера Ирина Гаврилова привела позицию партии Виктора Медведчука по поводу закона о тотальной украинизации - «Оппозиционная платформа - За жизнь» оспорила закон в Конституционном суде, в то время как Зеленский не осмелился отреагировать на дискриминационный законодательный акт.

«Мы же видим, например, он не отреагировал на закон о тотальной украинизации, который подписал Порошенко. А та же «Оппозиционная платформа - За жизнь» резко выступила против закона и будет его оспаривать в Конституционном суде», - подчеркнула журналист.

Избиратели, голосовавшие за Зеленского в надежде, что он закончит войну, прекратит нарушать права русскоязычных и наладит отношения с Россией, видят, что их надежды не исполняются, констатирует Гаврилова.

«Люди, которые голосовали за Зеленского в надежде, что он снесет власть Майдана окончательно и будет отстаивать интересы русскоязычных, интересы граждан, которые хотят мира и сотрудничества с Россией … пока что эти надежды не сильно исполняются», - сделала она вывод.

В связи с этим, Ирина Гаврилова прогнозирует, что голоса, которые Зеленский получил во втором туре выборов президента, будут переходить к Медведчуку и Бойко.

«Поэтому я думаю, что голоса людей, которые на президентских выборах голосовали за Зеленского - они в конечном итоге будут уходить партии Бойко-Медведчука», - спрогнозировала журналист Ирина Гаврилова.