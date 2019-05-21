Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал к восстановлению прагматичных экономических отношений с Россией. Об этом пишут итальянские сайты Come Don Chisciotte и Attivo, которые опубликовали перевод статьи Антона Каневского.

«Показательна фраза Виктора Медведчука: «Мы не говорим, что должны снова целоваться или обниматься. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений», — говорится в публикации.

Напомним, Виктор Медведчук дал интервью крупнейшему международному агентству новостей Reuters. В частности, он заявил, что холодная экономическая логика сегодня диктует необходимость восстановления сотрудничества России и Украины.

По его словам, миллиарды долларов российских денег смогут влиться в экономику Украины, если экономические отношения между двумя соседями, которые были нарушены санкциями, будут восстановлены. Также Медведчук отметил, что Украина теряет $20 млрд ежегодно на экспорте в Россию.