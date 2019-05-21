По результатам опроса, проведенного 13-17 мая 2019 года, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: «Слуга народа» новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского (34,7%), «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,1%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (9,5%) и "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (8,9%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности Радикальная партия Олега Ляшко (4,9%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова (4,6%), «Сила и Честь» Игоря Смешко (3,9%), ВО «Свобода» Олега Тягнибока (2,3%), «Оппозиционный блок – Партия мира и развития» Евгения Мураева, Александра Вилкула и Вадима Новинского (2,0%) и др. имеют меньшие шансы на победу в парламентских выборах.

Также впервые в исследовании оценивались шансы нескольких новых партий – партии «Голос» Святослава Вакарчука, Общественной платформы Надежды Савченко и «Украинской стратегии успеха» Владимира Гройсмана.

Также эксперты обратили внимание на следующие тенденции нового политического сезона в Украине, нашедшие подтверждение в результатах социсследования:

В следующий состав парламента могут пройти четыре партии. Три лидирующие партии («Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Батькивщина») сохранили свои позиции по сравнению с предыдущим исследованием. В это же время наблюдается проседание рейтинга «Блока Петра Порошенко «Солидарность» и сохраняющийся разрыв между партиями «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Оппозиционный блок – Партия мира и развития».

Сокращение электоральной поддержки партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (с 13,2% до 8,9% по сравнению с предыдущим исследованием) может во многом объясняться решением Святослава Вакарчука о запуске собственного политического проекта. По мнению социологов, оба проекта вынуждены делить электоральную базу, что затруднит их продвижение в авангард парламентской жизни.

Данное исследование подтверждает выводы украинских социологов о том, что такие партии как Радикальная партия Олега Ляшко, «Гражданская позиция» и «Сила и Честь» стоят на пороге попадания в следующий состав Верховной Рады Украины. Принимая во внимание вероятную погрешность выборки (2,2%), их шансы на работу в парламенте остаются вполне реалистичными.

Возросшее количество респондентов, которые выбрали вариант «другая партия» даже несмотря на то, что фактически все значимые политические проекты были перечислены в вопросе, объясняется желанием респондентов сделать ставку на кого-то из известных им местных политиков и лидеров мнения своего региона.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 13-17 мая 2019 года. Общее количество респондентов - 2010 человек. Метод опроса – комбинированные интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.