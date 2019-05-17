Сделав ставку на политический и экономический союз с ЕС вместо экономического с ЕАЭС, Украина практически ничего не выиграла, но многое потеряла. Об этом сообщает европейская мультимедийная новостная платформа Eureporter.

В частности, Еureporter отмечает, что сотрудничество с Евразийским таможенным союзом принесло бы Украине значительное снижение цен на газ и нефть и помогло бы «устранить финансовое бремя, которое сегодня заставляет Украину задыхаться». Еще в 2013 году Виктор Медведчук отметил, что в случае вступления Украины в ТС годовая экономия газа составит $10 млрд.

«Эти деньги могли бы остаться в бюджете страны и могли бы быть использованы на социальное развитие. Эти тарифные преференции можно сравнить с кредитом в 15 млрд, который правительство Украины стремится получить от МВФ вместе с неприемлемыми интересами и обязательствами», — отметил Медведчук.

Как пишет Еureporter, нынешняя украинская власть считает так называемую «газовую независимость» самым большим успехом и самой большой демонстрацией отделения от России, однако эта независимость является величайшим вымыслом и провалом.

«Технически считается, что с ноября 2015 года Украина прекратила импорт российского газа и, как говорится, «соскочила с российской иглы». Фактически российский газ не исчез из украинских трубопроводов. Разница лишь в том, что он попадает туда наоборот. Украина не получила газовой независимости. Украинцы были вынуждены покупать «европейское» топливо и много платить за него», — сообщает издание.

Как прокомментировал Виктор Медведчук, «когда схема Дюссельдорфа+ будет расследована, резонанс будет не меньше, чем после расследования хищений в «Укроборонпроме». «Они пытаются обмануть людей, говоря, что газ импортируется из-за границы, но на самом деле он не идет дальше украинской границы. Доходы от Дюссельдорфа+ составляют 400-$420 млн в год. И отдельные бизнесмены получают доход, даже не государство», — говорит политик.

При этом Медведчук считает, что Украине следует избегать навязанной извне газовой стратегии и вернуться к прямым закупкам у российского «Газпрома», избавляясь от посредников. «Реализовать такую стратегию довольно просто, когда вы напрямую связываетесь с партнером, в частности, когда находитесь в одном экономическом пространстве», — отмечает Еureporter.