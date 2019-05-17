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Набирает обороты скандал, связанный с клеветой команды Зеленского в адрес французского сайта correspondant.news.

Напомним, 15 мая это СМИ разместило материал Новый президент Украины начал пользоваться советами ближайшего друга Путина.Этот материал был перепечатан рядом СМИ в Украине.

Команда новоизбранного президента Украины Зеленского опубликовала опровержение. Команда Зеленского утверждает: «Французский первоисточник оперирует субъективными оценочными суждениями автора статьи, не имеющими подтверждения в реальности».

Редакция французского СМИ утверждает, что их материал содержит следующие утверждения:

1.     Украинский парламент затягивал назначение инаугурации и принял решение о проведении ее не в тот день, которого требовал Зеленский, а позже.

2.     Украинский парламент опасается досрочного роспуска.

3.     Медведчук 22 апреля рассказал о возможном сценарии обращения Зеленского к гражданам, которым Зеленский и воспользовался 14 мая.

Французские журналисты подчеркивают, что все эти факты общеизвестны, их легко проверить и ни один из них не является «оценочным суждением автора, не имеющим подтверждения в реальности»

«Мы боремся за разностороннее информирование наших читателей, за то, чтобы у них была возможность получать достоверные новости, и заявления команды нового украинского президента наносят ущерб нашей деловой репутации», - пишет французское СМИ, прозрачно намекая на возможность судебного разбирательства.

«Нам кажутся странными попытки отрицать очевидное ‒ реализацию Зеленским предложений украинского политика Виктора Медведчука, который пользуется заслуженным интересом и уважением со стороны крупнейших европейских и мировых СМИ за его участие в урегулировании конфликта на Востоке Украины и освобождении пленных», - раскрывает издание возможные причины истерической реакции команды Зеленского на это сообщение.

«Поскольку «команды Зеленского» с точки зрения закона не существует, мы считаем, что за все, сделанное от ее имени, несет ответственность лично Владимир Зеленский, и требуем от него принести нашему сайту извинения за клевету или доказать, что эти обвинения имеют под собой основания. Даем вам 30 дней. Думайте» - пишет в заключение французская редакция. 

 
ForUm

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