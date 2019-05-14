Активисты партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» провели 9 мая флешмоб, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пишет журналист Ирина Гаврилова.

«9 мая 2019 года снова показало, что миллионы людей не желают забывать великую Победу, и цену, которую заплатили за мир 27 миллионов погибших», - констатировала журналист.

Гаврилова пишет, что активисты партии Виктора Медведчука в День Победы провели по всей Украине креативный флешмоб.

«Как, например, флешмоб, который 9 мая организовали по всей стране активисты партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

Она рассказывает, что активисты партии Медведчука по всей Украине принесли на празднование Дня Победы символику ВОВ.

«Надо признать, что его юристы не зря едят свой хлеб: они оставили с носом псведопатриотов и правоохранителей, тщательно соблюдающих букву закона о борьбе с коммунистической символикой. Но участники флешмоба все равно вышли на площади украинских городов – Николаева, Харькова, Белой Церкви, Днепропетровска - с красными флагами, орденами ВОВ, и другой военной атрибутикой», - описала акцию журналист.

Гаврилова уточняет, что активисты «Оппозиционной платформы - За жизнь» принесли советскую символику в солдатских вещмешках. Поэтому, хотя символика Победы физически присутствовала на празднике, но никакого нарушения закона не было.

«Но, чтобы не нарушать требования законодательства, активисты партии Медведчука изобрели вот такой ход - когда символика Победы физически все равно присутствует на Дне Победы, но без нарушения закона. Потому что красные знамена, пилотки, звездочки, ордена и медали героев войны хранились… в вещмешках демонстрантов», - описала журналист детали флешмоба.

«Теперь внуки и правнуки победителей принесли в них Красное Знамя и другие символы Победы – пока они находятся под запретом в европейской и крайне демократической Украине», - конкретизировала она.

Поэтому, по мнению Гавриловой, нет ничего удивительного, что многие избиратели, голосовавшие во втором туре за Зеленского, сегодня симпатизируют партии Медведчука-Рабиновича-Бойко.

«Стоит ли удивляться, что те, кто еще вчера надеялся на ЗЕ-перемены, сегодня объединяются вокруг тех сил, которые открыто говорят о том, что не позволят псевдопатриотам, политиканам от власти предать забвению подвиг наших предков, и обещают добиться возвращения ветеранам и всему украинскому народу символов Победы», - сделала вывод журналист Ирина Гаврилова.