Боевые корабли Российской Федерации блокируют значительные исключительные экономические зоны Украины. Об этом заявил заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Вопрос, касающийся морских акваторий Азовского и Черного морей, является сложным. Российская Федерация на постоянной основе под предлогом учений блокирует значительные акватории, особой является активность Российской Федерации в западной части Черного моря, а именно вокруг незаконно захваченных наших месторождений нефти и газа на подводном шельфе, которые постоянно охраняются силами и средствами Черноморского флота. И то, что касается наших исключительно экономических зон, также постоянно под контролем боевых кораблей Российской Федерации», – отметил он.

По словам Петренко, контроль прохода Керченского пролива остается прерогативой Российской Федерации, которая тем самым нарушается международное право относительно свободного гражданского судоходства. «В то же время, для охраны экономической деятельности наших портов в Бердянске и Мариуполе развернут комплект сил и средств ВМС ВС Украины, который выполняет задания, позволяющие исключить угрозы, которые могут происходить с морского направления», - отметил он.

В то же время Петренко подчеркнул, что для военно-морской активности Украины значимым является факт повышения интенсивности пребывания иностранных кораблей в украинских портах и ​​в акватории Черного моря.

По словам заместителя министра, это позволяет решать три основные задачи: во-первых, это является фактором сдерживания, балансировка того доминирующего военно-морского присутствия, которой Российская Федерация в Черном море. Во-вторых, это помощь отечественным Военно-морским силам в образовании и подготовке, ведь каждый раз проходят мероприятия, как с курсантами Одесской академии, так и с офицерами Командования ВМС, что позволяет повышать их профессиональные навыки. И третье это то, что касается собственно выполнения задач оборонной реформы по развертыванию новых органов управления ВМС и создания тех военно-технических возможностей, которые позволят реагировать на угрозы с морского направления на ранних стадиях их возникновения.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.