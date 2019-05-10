Американское антиглобалисткое издание The Duran опубликовало статью о перспективах урегулирования конфликта на Донбассе в президентство Зеленского.

В частности, в статье идет речь об интервью Виктора Медведчука информагентству Reuters. «Агентство Reuters сообщило, что украинский законодатель, который является единственным переговорщиком между Украиной и Россией, «Виктор Медведчук, значительный деятель украинской пророссийской оппозиции», призывает новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского договориться с Путиным о возвращении Донбасса в Украину», — пишет The Duran.

В статье отмечается, что партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», которая занимает второе место согласно опросам, может быть готова сотрудничать с Зеленским в парламенте после выборов в октябре по отдельным вопросам.

Вместе с тем сайт UAWire опубликовал материал «Россия предложит Зеленскому сделку по газу и Донбассу», где сообщает, что «Москва видит шанс улучшить отношения с Украиной по итогам президентских выборов в Украине». Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя результаты второго тура голосования, после которого 41-летний Владимир Зеленский победил, набрав свыше 70% голосов.

«По словам Медведчука, который ездил в Москву на встречу с Путиным и представителями российского правительства две недели назад, Москва обещает 25-процентную скидку на газ, если Украина согласится возобновить прямые закупки у «Газпрома», а не реверсные закупки из европейских стран, как было с 2015 года», — пишет The Duran.

Кроме того, Медведчук сказал, что соглашение о том, как добиться мира на Востоке Украины, может быть достигнуто «в течение нескольких месяцев» и вступит в силу в течение «шести-восьми месяцев», добавив, что любые переговоры по этому вопросу должны вести Киев, Москва и два отколовшихся пророссийских региона».